Porto Empedocle, portano via 10mila euro mentre la proprietaria dorme

Si sarebbero intrufolati all’interno di una abitazione, in una traversa di via dello Sport, riuscendo a portare via la somma di 10mila euro. Il fatto è avvenuto a Porto Empedocle, in provincia di Agrigento. Vittima una donna di 60 anni diversamente abile che, a quanto pare, stava dormendo. Il fatto è avvenuto nella notte fra sabato e domenica. Sul posto sono intervenuti i militari dell’Arma dei carabinieri che hanno subito hanno avviato le indagini per cercare di risalire agli autori del furto.