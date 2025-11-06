Due pony in pessime condizioni in luoghi fatiscenti a Catania. È uno degli esisti delle attività di controllo della polizia per prevenire e contrastare casi di maltrattamento di animali, spesso lasciati in luoghi inadeguati a garantire dignitose condizioni di vita.

Due pony trovati in pessime condizioni a Catania

L’ultimo intervento disposto dalla questura di Catania è stato coordinato dai poliziotti della squadra a cavallo dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico. I poliziotti hanno effettuato i controlli insieme alla polizia locale e ai medici veterinari dell’Asp nella zona di San Francesco alla Rena. In particolare, all’interno di uno dei villaggi di mare della zona di Catania, i poliziotti hanno individuato due pony detenuti in pessime condizioni. Gli animali privi di microchip erano in luoghi fatiscenti.

Nonostante le ricerche, non è stato possibile risalire al proprietario degli equidi. I pony sono stati sono stati sottoposti ai dovuti controlli da parte dei medici del dipartimento di prevenzione veterinaria dell’Asp di Catania. I due pony, lasciati in pessime condizioni, sono stati curati e nutriti per poi essere sequestrati e affidati al titolare di un maneggio che, a titolo gratuito, si prenderà cura di loro. Gli animali, dopo il loro recupero, verranno coinvolti in attività formative destinate ai bambini.

La stalla abusiva

Le azioni di controllo sono proseguite nei terreni limitrofi. Lì è stata scoperta una stalla abusiva in cui sono stati rinvenuti un cavallo e un asinello nano. In questo caso, è stato possibile rintracciare il proprietario della stalla abusiva, che è stato sanzionato per mancanza di identificazione degli equidi, per assenza dei test per l’anemia infettiva e del codice aziendale. In un altro recinto, in un terreno adiacente, sono stati sottoposti a controllo altri due cavalli, di cui uno senza identificazione, come appurato dai medici veterinari che hanno sanzionato il titolare. Gli equidi, in buone condizioni di salute, sono stati posti in fermo ufficiale e affidati ai rispettivi proprietari. Complessivamente sono state elevate sanzioni per un totale di 16mila euro. I proprietari degli animali sono stati diffidati ad adempiere alle prescrizioni.

La discarica abusiva

Infine, gli agenti della polizia municipale hanno compiuto verifiche per risalire ai proprietari di un terreno, vicino a quelli già controllati. Proprio pochi giorni fa, alcuni cittadini avevano segnalato un’attività di gestione dei rifiuti che si è rivelata abusiva. Individuati i due proprietari del terreno, marito e moglie, entrambi sono stati denunciati all’autorità giudiziaria per violazione del codice dell’ambiente. I proprietari dovranno provvedere a loro spese a bonificare l’intera area.