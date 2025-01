Ponte sullo Stretto, firmato un protocollo per potenziare le infrastrutture di Ferrovie dello Stato a Messina. «Entro l’anno le prime opere»

Un potenziamento delle infrastrutture ferroviarie anche in ottica Ponte sullo Stretto. Comune di Messina, Regione siciliana, società Stretto di Messina, Rete ferroviaria italiana e Ferrovie dello Stato Sistemi urbani hanno sottoscritto un protocollo d’intesa per il potenziamento infrastrutturale e la rigenerazione urbana delle aree ferroviarie del Gruppo Ferrovie dello Stato nel territorio comunale di Messina. In una nota si legge che si tratta di «uno strumento utile a prevedere un riassetto, per fasi, delle aree suddette, dismesse o di futura dismissione, anche tenendo conto dell’assetto infrastrutturale previsto a seguito della realizzazione del Ponte sullo Stretto, attraverso l’attuazione di iniziative di collaborazione, nel comune intento di attivare un processo coordinato di rigenerazione urbana». L’obiettivo è «migliorare l’integrazione modale e ricucire gli spazi urbani con il waterfront delle aree coinvolte», riporta la nota.

«L’accordo – continua la nota – prevede l’istituzione di una cabina di regia e di un tavolo tecnico con l’obiettivo, tra gli altri, di definire gli interventi di valorizzazione e riuso temporaneo dei compendi immobiliari ferroviari siti nell’ambito del territorio di Messina, nonché individuarne priorità e strumenti di attuazione e si inserisce in uno scenario di sviluppo di ampio respiro e riveste particolare valenza strategica, contribuendo a valorizzare l’impegno di Rete ferroviaria italiana e del gruppo Ferrovie dello Stato nell’inclusione dell’area dello Stretto di Messina nel corridoio Ten-t Scandinavo-Mediterraneo e creando nel contempo opportunità di rigenerazione del territorio urbano e suburbano, nonché di riqualificazione ambientale».

Sulla firma del protocollo d’intesa è intervenuto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini. «La realizzazione del Ponte sullo Stretto – dice Salvini – si conferma strategica per riqualificare, investire e migliorare il territorio, anche in aree che negli ultimi anni non hanno avuto l’attenzione che invece meritano. La nostra convinzione è che il Ponte sarà un modello per tutta Europa e non solo, garantendo benefici economici a tutta Italia». Sulla firma si è espresso anche l’assessore regionale alle Infrastrutture e alla Mobilità della giunta Schifani, Alessandro Aricò. «Il Ponte sullo Stretto è un’opera strategica che abbiamo sempre sostenuto con convinzione, perché rappresenta un passo importante verso un futuro in cui la Sicilia sarà sempre più connessa, sicura e competitiva. Per questo motivo – continua Aricò – come Regione contribuiamo, con 1,3 miliardi di euro, alla sua realizzazione. Nello stesso tempo, siamo in prima linea per realizzare tutte le opere connesse, a partire dal miglioramento del sistema viario». A questo proposito Aricò dice che «nell’ambito dell’accordo con il governo nazionale sul Fondo di sviluppo e coesione (Fsc), abbiamo stanziato 300 milioni di euro per migliorare le nostre autostrade, a cominciare dall’autostrada Palermo-Messina e dalla Messina Catania».

Secondo il sottosegretario di Stato Alessandro Morelli, dal Cipess (Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile) arriverà «l’approvazione definitiva in tempi brevissimi» al progetto del Ponte. «Il Ponte sullo Stretto è un’opera fondamentale – continua – non solo per le due città, ma per l’Italia e l’Europa, un’opera che cambierà il volto del Mediterraneo». In occasione della firma del protocollo d’intesa è intervenuto anche Pietro Ciucci, presidente della società Stretto di Messina. «Per quanto riguarda la valutazione di incidenza ambientale su alcuni siti protetti, contiamo a fine febbraio di essere al Cipess e da lì alla fase realizzativa, progettazione esecutiva e prime opere sul territorio entro quest’anno».