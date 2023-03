I poliziotti usano il taser contro un 35enne che risponde con un bastone

Un uomo di 35 anni è stato arrestato dagli agenti del commissariato di Acireale, in provincia di Catania, per violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. L’uomo – un cittadino di origine nigeriana – è stato fermato e controllato dopo una segnalazione di schiamazzi nella zona del deposito della stazione nuova di Acireale. Stando a quanto ricostruito dai poliziotti, alla richiesta di mostrare i documenti l’uomo avrebbe mostrato «un atteggiamento ostile» che avrebbe perseverato «nonostante gli inviti alla calma». Tanto che «i poliziotti si vedevano costretti a estrarre il taser a impulsi elettrici avviando le procedure di utilizzo». A questo punto, l’uomo avrebbe impugnato un bastone e avrebbe sferrato un colpo contro un agente colpendolo alla spalla. Un altro agente avrebbe utilizzato il taser «in modo da rendere inoffensivo l’assalitore». Portato negli uffici del commissariato, il 35enne è stato trovato in possesso di documenti, carte di credito e di uno smartphone. Tutti oggetti riconducibili a un furto avvenuto nel giugno del 2022. Per questo, dovrà anche rispondere del reato di ricettazione. Dopo le formalità di rito, il 35enne è stato portato nel carcere di piazza Lanza a Catania. Il poliziotto ferito ha riportato lesioni giudicate guaribili in 25 giorni.