Polizia arresta a Catania due rapinatori armati di coltello

Foto di Christian Schickler

Un 49enne tedesco e un egiziano di 28 anni sono stati arrestati per rapina in concorso dagli agenti delle Volanti della questura di Catania. Secondo l’accusa, armati di coltello avevano rubato poco prima nella zona del porto, in via Cristoforo Colombo, uno zaino e due cellulari a due vittime. I due, già noti alle forze dell’ordine per diversi precedenti per reati contro il patrimonio, sono stati arrestati e, su disposizione del sostituto procuratore di turno, sono stati condotti in carcere in attesta del giudizio di convalida.