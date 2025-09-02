Policlinico di Palermo, furto nel reparto di ostetricia e ginecologia

Furto all’interno del reparto di ostetricia e ginecologia del Policlinico di Palermo, dove ignoti hanno sottratto due telefoni cellulari appartenenti a medici in servizio. I sanitari erano impegnati nelle visite quando si sono accorti del furto e hanno successivamente fatto denuncia ai carabinieri, che hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili.