Policlinico di Palermo, furto nel reparto di ostetricia e ginecologia

02/09/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Furto all’interno del reparto di ostetricia e ginecologia del Policlinico di Palermo, dove ignoti hanno sottratto due telefoni cellulari appartenenti a medici in servizio. I sanitari erano impegnati nelle visite quando si sono accorti del furto e hanno successivamente fatto denuncia ai carabinieri, che hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili.

