Catania: pistola clandestina nascosta in scatola di scarpe, in carcere un 23enne

Un 23enne del quartiere Picanello di Catania è stato arrestato dai carabinieri per detenzione di un’arma clandestina. La pistola semiautomatica calibro 22 è stata trovata, durante una perquisizione dei militari, nascosta in una scatola di scarpe all’interno dell’abitazione del giovane che era già sottoposto all’obbligo di dimora nel comune di Catania e all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Invitato dai carabinieri a consegnare spontaneamente quanto di illecito detenesse in casa, il giovane ha risposto di non avere nulla da nascondere. Poco dopo i militari hanno scoperto, nascosta in una scatola di scarpe, l’arma che conteneva un colpo in canna ed era già pronta per sparare. La pistola, che aveva il marchio di fabbrica (Beretta) e la matricola abrasi, è stata sequestrata insieme a due cartucce calibro 22 e a 2000 euro ritenuti di illecita provenienza. L’arma adesso sarà inviata al Ris dei carabinieri di Messina per gli esami di laboratorio, al fine di stabilirne l’esatta provenienza e l’eventuale utilizzo in episodi delittuosi. Il 23enne, come disposto dall’autorità giudiziaria, è stato arrestato e portato nella casa circondariale di piazza Lanza a Catania.