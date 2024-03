Noto, nasconde una pistola clandestina in una borsetta da donna: arrestato minorenne

Una pistola clandestina nascosta dentro una borsetta da donna sistemata nel fondo dell’armadio della camera da letto. È quanto gli agenti del commissariato di Noto (in provincia di Siracusa) hanno trovato a casa di un minorenne che è stato arrestato per detenzione di arma clandestina con relativo munizionamento e ricettazione.

Nel corso di una perquisizione all’interno dell’abitazione, è stato lo stesso ragazzo ad andare in camera da letto e a tirare fuori da un mobile una borsetta da donna: dentro c’era una pistola con caricatore rifornito da otto cartucce e altre cinque cartucce. Dalle successive verifiche, è emerso che l’arma era una pistola a salve, priva di numero di matricola, priva di ostruzione e di tappo rosso, con congegni di scatto e percussioni funzionanti. Sono in corso le indagini da parte degli investigatori per capire come il minorenne si sia procurato quella pistola su cui, intanto, si stanno effettuando degli accertamenti balistici.