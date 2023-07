Barrafranca, arrestato un piromane: ha distrutto 30 ettari di uliveti

Un anziano di 79 anni di Barrafranca, in provincia di Enna, è stato arrestato in flagranza di reato mentre stava appiccando un grande incendio che ha distrutto oltre trenta ettari di uliveti nelle campagne dell’Ennese. A fermalo è stata una pattuglia dei carabinieri che era impegnata in un servizio di controllo del territorio.