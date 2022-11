“Pipino il breve”, al Brancati grande ritorno dell’Opera dei Pupi.

Si è tenuta ieri sera, presso il Teatro Brancati di Catania, la prima dell’ormai iconico “Pipino il breve”, che ha inaugurato la stagione 2022-23 del Teatro della Città – Centro di Produzione Teatrale.

L’inarrestabile Tuccio Musumeci, tra i più grandi capocomici italiani, è tornato a vestire i panni di re Pipino di Francia, ruolo messo in scena per la prima volta 44 anni fa e portato in tournée in quasi tutto il mondo.

Guidati dalla regia di Giuseppe Romani, con le coreografie di Silvana Lo Giudice e i costumi di Francesco Geracà sul palcoscenico del Brancati, insieme a Musumeci, anche l’imponente e di pregio cast di attori e cantanti/ballerini della compagnia del Teatro della Città: il tenore Massimiliano Costantino (Marante, scudiero di Falista), Cosimo Coltraro (Morando di Ribera), Emanuele Puglia (re Filippo d’Ungheria), Olivia Spigarelli (Belisenda, regina d’Ungheria), Lydia Giordano (Berta dal “Gran piede”), Laura De Palma (La Lamentatrice), Evelyn Famà (Falista,figlia di Belisario) e Margherita Mignemi (Il Cacciatore Lamberto); a completare il cast anche: Dario Castro, Aurora Cimino, Francesca Coppolino, Lorenza Denaro, Andrea Di Falco, Alba Donsì, Gabriele Manfredi, Andrea Pacelli, Gabriele Rametta, Claudia Sangani, Giorgia Torrisi.

A rendere ancora più spettacolari e suggestive le vicende e i combattimenti dei cavalieri della corte di Francia, le armature dei fratelli Napoli, abili e storici maestri pupari catanesi.

Con grande maestria, attraverso le tecniche e le movenze tipiche dell’Opera dei Pupi e le suggestive musiche di Tony Cucchiara, la compagnia del Teatro della Città è riuscita a raccontare le esilaranti avventure di re Pipino “il breve” e di Berta “dal gran piede”, divertendo e facendo emozionare il pubblico del Brancati. Il pubblico ha ripagato l’abilità degli attori con un lungo e fragoroso applauso a scena aperta e la direzione del teatro ha colto il messaggio: all’iniziale programmazione si sono aggiunte altre tre date, lo spettacolo andrà in scena fino al 26 novembre.