Di nuovo pioggia, burrasche e mareggiate al Sud, allerta arancione in Sardegna

28/01/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Nuovo peggioramento delle condizioni meteo al Sud per la perturbazione di origine atlantica che porterà temporali, soprattutto sui settori tirrenici ed un deciso rinforzo dei venti. Lo indica un’allerta meteo della Protezione civile. L’avviso prevede dalla sera di oggi precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale su Campania e Sicilia, specie sui settori settentrionali dell’isola, in estensione dalle prime ore di domani alla Calabria e alla Basilicata occidentale.

Previsti rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento e locale attività elettrica. Dalle prime ore di domani sono attesi venti da forti a burrasca dai quadranti occidentali sulla Sicilia, in estensione dalla tarda mattinata alla Calabria. Forti mareggiate al Sud lungo le coste esposte. Valutata per la giornata di domani allerta arancione su parte di Sardegna e allerta gialla in Calabria, Sardegna e parte di Sicilia, Campania, Basilicata, Lazio, Umbria, Emilia-Romagna e Veneto. 

