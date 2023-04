Morte Pio La Torre: segretaria Pd Elly Schlein a Palermo per il 41esimo anniversario

La segretaria nazionale del Partito democratico Elly Schlein ha deposto una corona d’alloro davanti alla lapide che, in via Li Muli, a Palermo, ricorda Pio La Torre e il suo autista, Rosario Di Salvo, uccisi dalla mafia 41 anni fa. Accanto a Schlein, tra gli altri, c’erano il segretario regionale del Pd Anthony Barbagallo e il segretario provinciale di Palermo, Rosario Filoramo, il sindaco Roberto Lagalla, il figlio dell’ex segretario, l’ex ministro Giuseppe Provenzano.

A margine della commemorazione c’è stato anche un fuori programma per la segretaria. Da uno dei balconi di una palazzina di via Li Muli, a pochi passi dalla lapide, è arrivato l’invito per un caffè, da parte della signora Silvana Cusimano, alla segretaria. Dopo un primo gentile diniego, Schlein ha accettato l’offerta ma ha preferito un succo di frutta.

La segretaria del Pd visiterà nelle prossime ore Ragusa, Siracusa e Catania per un tour elettorale in vista delle elezioni amministrative. Domani parteciperà al corteo che si svolgerà a Portella della Ginestra dove, nell 1947, il bandito Salvatore Giuliano e i suoi uomini spararono ai lavoratori che stavano festeggiando il primo maggio. Ci furono 11 morti e molti feriti.