Caso Maniaci: al via il processo in appello, il giudice relatore era nel collegio misure di prevenzione con Saguto

«Abbiamo sollevato una questione di opportunità per il giudice relatore, gli abbiamo chiesto di astenersi, visto che faceva parte del collegio misure prevenzione guidato da Silvana Saguto, con cui ha lavorato spesso». Inizia con un colpo di scena il processo in appello a Pino Maniaci, che in primo grado era stato assolto dai reati di estorsione dopo la vicenda giudiziaria che lo ha visto protagonista.

Il giudice relatore del procedimento è infatti Guglielmo Nicastro, che mai fu indagato nel caso che ha portato alla condanna di Silvana Saguto, anche se è stato oggetto di un procedimento disciplinare da parte del ministero della Giustizia. Saguto è stata per anni oggetto delle critiche di Maniaci, che con i suoi servizi ha dato il via a quello che poi sarebbe stato uno dei più grandi scandali giudiziari degli ultimi anni.

«Abbiamo sollevato la questione sempre manifestando massima stima e fiducia per la carica» precisa a MeridioNews Bartolo Parrino, legale del giornalista ex direttore di Telejato. L’udienza si è conclusa con un rinvio «affinché noi produciamo documentazione idonea». Un procedimento che si attende lungo quanto il primo. «Dal punto di vista nostro la procura non farà che riproporre le stesse tematiche del pubblico ministero nel primo grado – conclude l’avvocato – l’appello è stato un copia e incolla della requisitoria del Pm».