Picchia e minaccia di morte la moglie davanti ai figli. Lei lo denuncia e lui finisce ai domiciliari

Un uomo di 39 anni di San Giovanni Gemini, nell’Agrigentino, è stato arrestato dai carabinieri in flagranza di reato con l’accusa di maltrattamenti in famiglia nei confronti della moglie. È stata la stessa donna a chiamare il numero unico per le emergenze (112) per chiedere aiuto quando l’uomo – già noto alle forze dell’ordine – l’avrebbe schiaffeggiata e minacciata di morte davanti ai loro figli. Arrivati nell’abitazione di famiglia, i militari hanno trovato l’uomo agitato.

Anche davanti agli uomini in divisa, il 39enne avrebbe continuato a scagliarsi contro la moglie minacciandola e insultandola, per poi essere bloccato e condotto in caserma. Subito dopo l’arresto, i militari hanno informato la procura di Agrigento che ha disposto la procedura di codice rosso per i casi di violenza domestica. In seguito all’udienza di convalida, l’uomo è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, come disposto dall’autorità giudiziaria.

Articoli correlati