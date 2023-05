Catania, un chilo e mezzo di marijuana nascosta sotto il letto

Una bustina di plastica azzurra – che di solito si usano per congelare gli alimenti – nella tasca dei pantaloni con dentro tre grammi di marijuana. Il resto della stessa sostanza stupefacente i carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Catania l’hanno trovata in casa di un pregiudicato 41enne che è stato arrestato. In passato, l’uomo era stato già autore dello stesso reato e anche di detenzione di materiali esplodenti. Fermato mentre passeggiava per le strade del quartiere Picanello di Catania, l’uomo si è mostrato nervoso davanti ai militari. In tasca, infatti, aveva la droga. Trovata questa dose, i carabinieri hanno deciso di procedere con una perquisizione dell’abitazione che si trova sempre nello stesso rione etneo. Sotto il letto, nascoste dentro una busta di plastica con il logo di un noto supermercato, sono state trovate altre dieci bustine bianche con dentro 1,413 chili di marijuana. Portato in caserma, su disposizione dell’autorità giudiziaria, il 41enne è stato arrestato ed è finito nel carcere di piazza Lanza a Catania.