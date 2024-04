Catania, controlli dei carabinieri nelle stalle a Picanello

Controlli nelle stalle del quartiere Picanello, a Catania. Questa mattina i carabinieri del capoluogo etneo si sono presentati nel noto rione per verificare le condizioni di alcuni locali che ospitano cavalli. I militari dei Nucleo antisofisticazione e sanità (Nas) hanno svolto alcuni controlli in via Galatioto, alle spalle del campo sportivo e nei pressi dell’isola ecologica. Non si conoscono ancora gli esiti delle verifiche. Solo le ultime in ordine di tempo.

I controlli seguono il caso di febbraio, quando un video ha immortalato una corsa clandestina di cavalli con guidatori incappucciati e in cui si sentono anche alcuni colpi di pistola sparati per incitare gli animali. Caso sollevato dall’influencer per i diritti degli animali Enrico Rizzi, a cui sono seguite diverse verifiche e sequestri di animali da parte dei carabinieri, anche a Messina.