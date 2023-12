Natale a Catania: piazza Stesicoro chiusa al traffico

Arriva dal sindaco di Catania Enrico Trantino la decisione di chiudere al traffico veicolare piazza Stesicoro dalle ore 17 alle 23 di venerdì, sabato e domenica prossimi e nei giorni 22, 23 e 24 dicembre. Un provvedimento temporaneo poiché l’area pedonale di via Etnea, soprattutto nelle ore pomeridiane e serali, è attraversata da tante persone. L’obiettivo è quello di scongiurare la commistione tra traffico veicolare e pedonale.

Previsto il divieto di transito per tutti i mezzi, a eccezione dei residenti diretti a rimesse o aree private scoperte, nelle seguenti vie e piazze: via Etnea, da piazza Università a via Angelo Litrico; via Etnea, corsia ovest, da via Umberto a via Angelo Litrico; piazza Stesicoro, carreggiata nord ed est, da via Carlo Felice Gambino a corso Sicilia; via Carlo Felice Gambino, da via Paternò a piazza Stesicoro, carreggiata est; piazza Stesicoro, carreggiata sud, da via Alessandro Manzoni a carreggiata est; corso Sicilia, carreggiata nord, da via Giacomo Puccini a piazza Stesicoro.

La metro, inoltre, posticiperà il servizio fino a mezzanotte nei giorni di venerdì, sabato e domenica. Per la notte di Capodanno, invece, fino alle ore 2,30. Per chi, invece, volesse arrivare in auto sono disponibili i parcheggi gestiti dall’Amts: parcheggio R1 via Plebiscito 150 posti (con possibilità di usufruire della navetta); parcheggio Alcalà- Borsellino 96 posti; parcheggio del Pino (angolo via Ventimiglia) 120 posti fino alle 2 di notte; parcheggio Corso Sicilia 87 posti; parcheggio via Luigi Sturzo 68 posti.