Libri, musica, teatro e attività per bambini. È il compleanno di Piazza dei libri, la biblioteca urbana di Catania, di fronte al castello Ursino. Una tre giorni – dal 20 al 23 dicembre in Piazza Federico di Svevia – per festeggiare «i dieci anni di vita restituiti a un luogo abbandonato – spiegano dall’associazione Gammazita, che ha dato vita al progetto – Una piazza prima adibita a posteggio abusivo e oggi palcoscenico quotidiano di spettacoli, concerti, incontri, dibattiti, attività di diffusione della lettura e della cultura». Un «traguardo comune», secondo gli attivisti e le attiviste che, nel 2014, hanno partecipato al progetto di riqualificazione urbana P.A.R.I. E che, per questo, vogliono festeggiare con tutta la città. Con un fitto programma di eventi, tutti gratuiti e senza necessità di prenotazione. «Vogliamo presentare al nostro pubblico personaggi che stanno riscrivendo la contemporaneità – annunciano da Gammazita – raccontare delle storie importanti, affrontare tematiche sociali urgenti. Incontreremo vecchi amici e amiche, condivideremo musica e ovviamente tanta lettura».

Si comincia venerdì 20 dicembre alle ore 18 con la presentazione del libro Fare Femminismo (edizioni Nottetempo): a dialogare insieme all’autrice Giulia Siviero sarà la ricercatrice e scrittrice Deborah Ardilli, in un incontro moderato dalla direttora di MeridioNews Claudia Campese. A seguire, alle 21.30, il live show della fumettista catanese Josephine Yole Signorelli, in arte Fumettibrutti, che presenta la sua ultima graphic novel Tutte Le Mie Cose Belle Sono Rifatte (Feltrinelli Comics 2024). Sabato 21 dicembre sarà invece protagonista ‘O Zulù: musicista e attivista, frontman del gruppo musicale 99 Posse. Si parte alle 19 con la presentazione del libro Vocazione Rivoluzionaria. O Zulù. L’autobiografia mai autorizzata di Luca Persico (Edizioni Il Castello 2024), con l’autore Luca Persico e Luciano Maugeri. E si conclude con il dj set di ‘O Zulù dalle 22.00 in poi.

Domenica 22 dicembre, giornata conclusiva dei festeggiamenti, si comincia al mattino, alle 12, con la visita al Pozzo di Gammazita. Alle ore 13 il pranzo in piazza e, alle 15.30, Piazza dei Libri KIDS, un laboratorio di lettura e creazione manuale per giovani lettori e lettrici a cura di Mariagrazia Pellegrino. Il pomeriggio, alle ore 17.30, sarà dedicato alla figura di una grande donna del ‘900 italiano, Goliarda Sapienza, con l’incontro con Angelo Pellegrino, autore del libro Goliarda (Einaudi Editore 2024) e curatore di tutte le opere postume dell’autrice. A dare voce ad alcuni brani sarà Paola Pace. Si conclude , infine, alle 21, con PATRIZZIA. La vera storia di una sensation seeker, spettacolo teatrale dell’attore e regista catanese Savì Manna.