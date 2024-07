Piazza Armerina, picchiano automobilista per una mancata precedenza. Utilizzato anche un manganello

Un pestaggio in piena regola per una mancata precedenza mentre attraversavano la strada. Vittime un automobilista, e il passeggero che era in macchina con lui, di Piazza Armerina, in provincia di Enna. I due, secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, sono stati picchiati da otto giovani, tra cui dei minorenni. Il pestaggio sarebbe iniziato mentre il guidatore era all’interno dell’abitacolo, salvo poi proseguire in strada.

La vittima sarebbe stata accerchiata e colpita con calci e pugni. Uno dei malviventi avrebbe utilizzato anche un manganello telescopico. Il passeggero dell’autovettura, intervenuto per aiutare l’amico, a sua volta è stato raggiunto da alcuni pugni e grazie all’intervento di un passante l’aggressione ha avuto fine. Per i due feriti è stato necessario il trasferimento in Pronto soccorso mentre per gli otto protagonisti, dopo le indagini della polizia su delega della procura di Enna, è scattato il deferimento.