Trovata a Palermo piantagione con oltre 14 chili di marijuana: si cercano i responsabili

Una piantagione con oltre 14 chili di di marijuana è stata scoperta dalla guardia di finanza nei pressi del mercato Ballarò di Palermo. Tra costruzioni fatiscenti e disabitate del quartiere Albergheria, i militari hanno individuato un immobile in evidente stato di abbandono, con le porte dei balconi e le finestre sbarrate con assi di legno e il portone d’ingresso bloccato da un catenaccio. All’interno, sono state trovate 55 piante di cannabis alte circa un metro e mezzo e già fiorite, oltre un chilo della stessa sostanza lasciata a essiccare, quasi tre chili essiccati e due confezioni sigillate e pronte per lo spaccio, del peso di 100 grammi ciascuna per un totale complessivo di oltre 14 chili. L’immobile è stato, inoltre, dotato di un sistema di areazione, con sette ventilatori, un condizionatore e due areatori, e di un sistema di illuminazione collegato abusivamente alla rete pubblica. Sono in corso accertamenti per riscontrare eventuali tracce e impronte lasciate all’interno dei locali e risalire ai presunti responsabili. .