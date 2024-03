Palermo, speronato e pestato in strada. Fermati padre e figlio

Foto di Dario De Luca

Brutale pestaggio in strada a Palermo. Due uomini, padre e figlio, sono stati fermati dalla polizia con l’accusa di avere aggredito un 46enne, rispettivamente genero e cognato dei due fermati. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la vittima si trovava in viale dell’Olimpo insieme alla moglie su uno scooter quando è stato speronato da un’auto con a bordo i due uomini. Padre e figlio scesi dalla vettura lo avrebbero selvaggiamente picchiato gettandogli sul volto un liquido irritante. Il 46enne, immediatamente soccorso, è stato condotto in ospedale con profonde ferite alla testa. Ancora da chiarire il movente dell’aggressione, forse legata a dissidi familiari dovuti a ragioni economiche.