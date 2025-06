Pestaggio ad Acireale, vittime due egiziani: denunciati quattro ragazzi del posto

Due giovani egiziani di 20 e 19 anni sono finiti in ospedale dopo essere stati aggrediti ad Acireale, in pieno centro storico, da un gruppo di coetanei del posto. La polizia ha ricostruito l’accaduto come una spedizione punitiva a sfondo sentimentale, scatenata dalla gelosia per una ragazza acese frequentata da una delle vittime. Dietro l’aggressione ci sarebbero almeno quattro ragazzi acesi, già denunciati, che avrebbero agito insieme ad altri membri di un gruppo più ampio, composto da circa venti persone. I fatti risalgono ad alcuni giorni fa e si sono verificati tra piazza Duomo e corso Umberto. Secondo quanto accertato dagli agenti del commissariato di Acireale, la violenza è esplosa all’improvviso dopo che dalla vicina via Davì è arrivato il gruppo degli aggressori, intenzionati a colpire uno dei due egiziani. Le vittime hanno cercato di allontanarsi e sfuggire al pestaggio, ma sono state inseguite e raggiunte poco dopo. Sul posto sono intervenute le volanti della polizia che, allertate da alcune segnalazioni, sono riuscite a riportare la calma.

Il bilancio dell’aggressione è pesante: uno dei due ragazzi egiziani ha riportato un trauma cranico e lesioni al torace e all’addome, con una prognosi di 15 giorni. Entrambi sono stati medicati all’ospedale Santa Marta e Santa Venera. La vicenda sarebbe legata a un precedente diverbio tra uno degli aggressori e una delle vittime, già entrati in contrasto per la frequentazione della ragazza, al termine del quale era stata pronunciata una minaccia.

Le indagini, sviluppate rapidamente dagli investigatori con l’aiuto di un mediatore culturale che ha assistito i due giovani egiziani, hanno portato all’identificazione di quattro giovani acesi – due ventenni, un 19enne e un 21enne – ora denunciati per lesioni aggravate in concorso e porto di oggetti atti a offendere. I poliziotti stanno analizzando anche le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona e alcuni video amatoriali girati dai presenti con i cellulari.