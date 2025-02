Pescatori illegali all’interno della riserva dell’oasi del Simeto, multati

Pesca illegale davanti alla foce del fiume Simeto, a Catania. A scoprirla è stata la guardia costiera che ha sanzionato diverse persone proprio mentre stavano praticando l’attività non consentita nell’area della riserva dell’oasi del Simeto.

Nel corso dei controlli da parte della guardia costiera sono state sequestrati 35 attrezzi da pesca (reti da posta, sciabiche da natante, nasse) illegali e non consentiti. Alcuni di questi strumenti sono stati trovati nascosti in mezzo alla fitta vegetazione dell’oasi orientata. Inoltre, la sono stati sequestrati circa 40 chili

di pesci. Alcuni, ancora vivi, sono stati reinseriti nel fiume Simeto. Ai pescatori illegali sono state elevate sanzioni per circa 4000 euro.