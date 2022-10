Per il vino siciliano la 2022 sarà… “un’ottima annata”

In tema di vino, la 2022 promette di essere un’ottima annata.

Dopo ben cento giorni di raccolta la vendemmia si è conclusa anche in Sicilia (che ottiene il primato di vendemmia più lunga d’Italia) e le aspettative sembrano più che ottimistiche.

Assovini Sicilia, che riunisce 90 aziende vitivinicole regionali, parla infatti di uve sane dal punto di vista fitosanitario e in perfetto equilibrio acido-zuccherino, ottime sensazioni organolettiche, grande qualità, con bianchi freschi ed equilibrati e rossi che lasciano presagire strutture e complessità importanti.

“La congiuntura climatica in Sicilia –sottolinea ancora Assovini Sicilia- si è rivelata favorevole per l’intero ciclo vegetativo e determinante per la qualità delle uve: un autunno piovoso seguito da un inverno con minori precipitazioni e una fredda primavera. Le alte temperature e la siccità dell’estate siciliana hanno inibito la diffusione delle malattie della vite e inciso, solo in alcuni areali, sul calo della produzione per circa il 5-10%”.

“I cambiamenti climatici non sembrano pregiudicare l’eccellente qualità delle uve siciliane -afferma Laurent de la Gatinais, presidente di Assovini Sicilia-. La Sicilia dimostra, ancora una volta, la straordinaria capacità di fronteggiare le conseguenze del climate change con successo, grazie alla varietà del suo patrimonio vinicolo, in massima parte autoctono, e con grande biodiversità, e agli straordinari microclimi presenti nei diversi areali”.