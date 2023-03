Ross Pelligra pronto a godersi l’antipasto della festa promozione del Catania

Vincere. Questa la parole d’ordine in casa rossazzurra a due giorni dal match casalingo contro il Cittanova. Conquistare altre tre punti per ridurre ancora di più il percorso che separa il club di Ross Pelligra dal ritorno in Lega Pro. Lo vogliono i giocatori di Ferraro, lo sperano i sostenitori etnei che in questi giorni stanno preparando delle coreografie a effetto per far sentire tutto il loro calore.

Spettatore d’onore

In tribuna a godersi la partita ci sarà anche il presidente siculo-australiano. Il patron rossazzurro, dopo avere assistito al match contro il Città di Sant’Agata, ha deciso di prolungare la sua permanenza in città. Una scelta dettata non solo dagli impegni sportivi della sua squadra, ma anche da quelli legati alla programmazione della prossima stagione del Catania. Al suo fianco come sempre ci saranno tutti i suoi uomini di fiducia: dal vicepresidente e amministratore delegato rossazzurro Vincenzo Grella, al direttore sportivo Luca Carra per finire col consigliere d’amministrazione Giovanni Caniglia. Assente giustificato, invece, Mark Bresciano tornato in Australia a inizio settimana.

Ferraro-band

Agli occhi di questa platea da grandi occasioni, i giocatori rossazzurri saranno chiamati ad offrire l’ennesima prestazione senza errori e di grinta. Capitan Lodi, che a differenza di domenica scorsa tornerà nell’undici di partenza, e compagni dovranno confermare di essere una squadra matura capace di gestire l’empatia di una partita che, proprio per quello che mette in palio, potrebbe diventare più complicata del previsto. Mister Ferraro non dovrebbe cambiare gli uomini del suo 4-3-3. Unico dubbio riguarda Klaus Bethers. Il portierino rossazzurro, assente contro il Città di Sant’Agata per un risentimento muscolare, è tornato ad allenarsi con il gruppo. Solo domani, nel corso della conferenza stampa, si saprà se l’estremo difensore etneo riprenderà il suo posto o se toccherà nuovamente ad Alessandro Groaz. Nessuna novità, invece, in difesa dove Rapisarda e Castellini si posizioneranno sugli esterni e la coppia di centrali sarà formata da Somma e Lorenzini. A centrocampo Rizzo e il giovane Vitale faranno reparto con Lodi. Infine il tridente offensivo che non farà a meno di Sarao, sei reti per lui in stagione, e le due frecce Chiarella e De Luca, con quest’ultimo arrivato a quota sette goal in campionato ma ancora in cerca del primo centro al Massimino.