Scene di violenze sessuali su bambini. Arrestato con oltre 10mila foto e video nell’Agrigentino

Un uomo di 38 anni è stato arrestato, nell’Agrigentino, per il reato di pedopornografia dalla polizia postale del Servizio centrale di Roma e dal Centro operativo per la sicurezza cibernetica di Palermo. Il 38enne – che avrebbe dei precedenti di condanna e detenzione per abusi su minori – sarebbe stato scoperto nella propria abitazione in possesso di un archivio con circa 10mila file tra video e foto, con scene di violenze sessuali su bambini, alcuni dei quali molto piccoli. Le indagini continueranno tramite l’accesso diretto a Icse (International Child Sexual Exploitation), un database delle immagini pedopornografiche dell’Interpol di Lione (in Francia), per identificare i bambini coinvolti nel caso.