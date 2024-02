Sottoposto alla sorveglianza speciale, trovato a passeggiare all’alba a Tremestieri Etneo

Un 60enne catanese, sottoposto all’obbligo di soggiorno nel comune di Pedara (nel Catanese), è stato sorpreso dai carabinieri mentre camminava a piedi a Tremestieri Etneo alle 5 del mattino. La passeggiata a quell’orario insolito ha insospettito i militari che stavano passando in via Etnea. Così hanno deciso di fermare l’uomo che camminava in direzione di Sant’Agata Li Battiati.

L’uomo è stato identificato per un 60enne già noto alle forze dell’ordine per pregresse vicende giudiziarie. Ai militari non ha saputo chiarire i motivi della sua presenza a quell’ora in quel luogo. Approfondite le verifiche, in coordinamento con la centrale operativa, è stato accertato che l’uomo era sottoposto alla misura della sorveglianza speciale di polizia con l’obbligo di soggiorno nel comune di Pedara e di permanenza in casa tutti i giorni dalle 21 alle 6. Nonostante questo, il 60enne aveva deciso di fare un’uscita notturna. Per questo, il 60enne è stato denunciato dai carabinieri.