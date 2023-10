Paternò, fa esplodere uno sportello bancomat con un petardo. Denunciato 40enne

Fa finta di prelevare i soldi a uno sportello bancomat, per provare invece a farlo saltare in aria con un petardo. L’ingenuo tentativo di un 40enne di Paternò, nel Catanese, si è concluso con una denuncia da parte dei carabinieri della stazione locale. L’uomo, ripreso da una telecamera di videosorveglianza, si è avvicinato allo sportello della banca su strada come un normale utente. Le immagini lo mostrano mentre cerca qualcosa nella tasca dei jeans e ne estrae quello che poi si capirà essere un petardo. Posizionato all’interno della feritoia da cui fuoriescono le banconote, il 40enne ha acceso la miccia e si è allontanato di fretta. Per poi tornare indietro a controllare il lavoro, a esplosione terminata.

Bravata che ha provocato il danneggiamento del bancomat e un pericolo per due ragazze che in quel momento stavano camminando proprio nel marciapiede opposto. Dopo aver visionato i filmati, i carabinieri sono riusciti a individuare l’uomo e hanno provveduto a una perquisizione nell’abitazione del 40enne, ritrovando i vestiti immortalati dalla telecamera. Adesso è denunciato a piede libero per danneggiamento.