Paternò: affitta case a migranti, che le occupano abusivamente. Denunciato 78enne

Avrebbe affittato alcune case e delle persone migranti, che le avrebbero occupate abusivamente. A Paternò, in provincia di Catania, un 78enne è stato denunciato dai carabinieri: l’uomo avrebbe percepito da persone migranti il canone di affitto di alcune abitazioni occupate abusivamente. Per il 78enne l’accusa è di falsità materiale, inoltre sono in corso accertamenti di natura fiscale. L’uomo avrebbe sottoscritto in totale cinque contratti d’affitto, per poi cedere – all’insaputa dei proprietari – le abitazioni a 30 persone migranti, irregolari sul territorio italiano e impegnate perlopiù in agricoltura.

Per quattro di loro – originari del Marocco – sono state avviate le procedure per regolarizzare la loro permanenza in Italia. Il 78enne, pur ammettendo le sue responsabilità, avrebbe dichiarato che alcuni di quei contratti non li aveva sottoscritti lui. Per questo motivo sono in corso ulteriori indagini per approfondire ulteriori possibili casi di affitti abusivi di alcune abitazioni nel centro storico di Paternò.