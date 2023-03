Ancora una vittoria per la Meta Catania. I rossazzurri battono la favorita Came Dosson e rivedono la zona play off

Bella e vincente. La Meta Catania strapazza con un netto e meritato 4-1 interno la Came Dosson, ovvero la seconda del campionato, confermando così di essere finalmente tornata. La sensazione che la squadra rossazzurra avesse imboccato la strada della guarigione si era avuta lo scorso 26 febbraio con il successo interno sul Real San Giuseppe, che aveva interrotto un digiuno da vittorie che durava da sette turni di campionato. L’ultimo successo degli etnei, infatti, era datato 28 dicembre 2022 quando contro il Città di Melli il team del presidente Musumeci si impose con un rotondo 0-8 nell’ultima giornata del girone di andata.

Crollo

Dopo il brillante e convincente successo nel derby, era prevedibile una crescita di gioco e risultati della Meta. Tutto il contrario. Quattro ko e tre pari che avevano fatto scivolare gli etnei fuori dalla zona play off e portato all’esonero di coach Tarantino e all’arrivo di Cipollini. Cambio tecnico che sta dando i suoi frutti: due partite e altrettante vittorie.

Applausi

La seconda, come detto, arrivata ieri contro i veneti della Came Dosson che era la favorita nel match disputato al PalaCatania. Nello sport, però, non sempre i pronostici vengono rispettati. Così i rossazurri hanno sorpreso tutti, non certo il loro coach, offrendo una prestazione di altissimo livello impostando ritmo alla gara e controllandola dall’inizio alla fine. Che qualcosa nella testa di capitan Musumeci e company sia cambiato, lo si è capito dopo 4’30” cioè alla rete del vantaggio degli ospiti firmata da Vieiera. La squadra etnea ha incassato il colpo ma, rispetto al passato, ha avuto capacità e forza di reagire ribaltando partita e risultato con i goal con la doppietta di Alonso e le marcature di Vaporati e Silvestri. Un 4-1 finale che ricarica le batterie della Meta Catania, ora salita all’ottavo posto in classifica, che sabato prossimo andrà a Pesaro per tentare di allungare a tre la serie di vittorie consecutive.