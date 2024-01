Rissa a Partinico: un ferito e tre denunciati

Una rissa tra tre giovani davanti a una panetteria nel centro di Partinico, in provincia di Palermo. A segnalare quanto stava accadendo in strada e dare l’allarme è stata la telefonata al numero unico per le emergenze (112) di un cittadino che aveva assistito alla scena. Così, sul posto, all’alba sono intervenuti i carabinieri.

Stando a quanto è stato ricostruito finora, i tre giovani si sarebbe violentemente fronteggiati per motivi che gli inquirenti stanno ancora cercando di ricostruire. Uno dei tre è stato portato al Pronto soccorso dell’ospedale dove i medici hanno accertato che le lesioni che ha riportato al volto sono guaribili entro sette giorni. Tutti e tre gli uomini coinvolti sono stati denunciati per rissa.