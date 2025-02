Partinico, scarichi inquinanti nel fiume Jato: indagini per risalire all’azienda

Foto dal profilo Facebook Legambiente Partinico

Negli ultimi giorni acqua scura e diversi pesci morti. Lungo il corso del fiume Jato, che scorre nel territorio di Partinico – in provincia di Palermo – sono in corso controlli da parte di carabinieri, capitaneria, Amap (Azienda municipalizzata acquedotto di Palermo) e Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale): il sospetto è che un’azienda abbia sversato scarichi inquinanti nel fiume. I militari e i tecnici hanno risalito il fiume Jato per cercare di individuare il presunto scarico abusivo e hanno prelevato diversi campioni dell’acqua per risalire a cosa ha reso di colore scuro il torrente, che sfocia nel mare di San Cataldo, tra Terrasini e Trappeto, sempre nel Palermitano. Durante il sopralluogo sono stati notati anche diversi pesci morti.