Operazione antidroga a Partinico: percettori del reddito arrestati per spaccio

Due quarantenni – già noti alle forze dell’ordine – sono stati arrestati dai carabinieri di Partinico, nel Palermitano, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Durante una perquisizione a casa di uno dei due indagati, in una zona limitrofa al centro abitato, sono state trovate otto buste in plastica contenenti ciascuna un chilo di marjuana già essiccata. Nella perquisizione che ha interessato la casa dell’altro indagato, nel centro del paese, sono stati recuperati dai militari quasi 18 chili della stessa sostanza. La droga sequestrata verrà sottoposta ad analisi qualitative e ponderali, mentre per i due sono stati disposti gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Entrambi, inoltre, sono risultati percettori del reddito di cittadinanza e sono state avviate le procedure per la sospensione del beneficio.