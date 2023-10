Fonte foto - Facebook Dipartimento di Ingegneria dell'Università degli Studi di Messina.

Messina, a Parmitano la laurea honoris causa al dipartimento di Ingegneria

Si è tenuta all’Università di Messina, nel dipartimento di Ingegneria, la celebrazione in cui Luca Parmitano è stato insignito della laurea magistrale honoris causa in Scienze e logistica del trasporto marittimo e aereo. «È un onore e un piacere poter tornare nella mia terra – afferma l’astronauta – circondato dai miei concittadini. Ed è anche un’occasione per portare visibilità ad ambienti che magari non sono sempre in primo piano e che meritano perché hanno grandissime potenzialità». Parmitano ha, tra l’altro, ricordato – rivolgendosi soprattutto ai giovani – che la curiosità è la parola chiave per andare avanti e per scoprire i propri interessi e potenzialità. «Diventare bravi è un passo che ci aiuta nell’amare quello che facciamo e quello che siamo», conclude.