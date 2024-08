Si aggirano in modo sospetto tra le auto parcheggiate: arrestati due uomini di Catania

Si aggiravano in modo sospetto nel parcheggio di un centro commerciale. Un 65enne e un 47enne – entrambi originari di Catania e con dei precedenti penali – sono stati arrestati dalla polizia: l’accusa è di tentato furto aggravato in concorso. I due sono stati sorpresi dagli agenti mentre, in modo sospetto, si aggiravano tra le auto nel parcheggio di un noto centro commerciale. I poliziotti hanno notato che il 65enne stava vicino a una vettura che – come in seguito è stato accertato dagli agenti – aveva la serratura dello sportello lato guida forzata. Alla vista dei poliziotti il 65enne ha tentato di disfarsi di un Obd, uno strumento utilizzato dagli scassinatori per bypassare le centraline elettroniche delle auto, così da poterle rubare.

Notato il gesto dell’uomo, gli agenti hanno recuperato e sequestrato l’Obd, poi sono risaliti alla proprietaria dell’auto danneggiata, la quale ha formalizzato la denuncia. In seguito è stato intercettato anche il 47enne, che è stato fermato all’ingresso del centro commerciale: pare che stesse facendo il palo. Grazie alla segnalazione del personale addetto alla vigilanza è stato possibile individuare l’auto utilizzata dai due per raggiungere il centro commerciale. Il 47enne è stato messo agli arresti domiciliari, il 65enne ai domiciliari, ma con l’applicazione del braccialetto elettronico. Entrambi sono stati anche denunciati, in stato di libertà, per il reato di possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli.