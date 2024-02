Catania, multati e denunciati venditori ambulanti di giocattoli e parcheggiatori abusivi

Venditori ambulanti e parcheggiatori abusivi sono stati denunciati e multati a Catania. In occasione delle festività per Sant’Agata, i controlli sono stati effettuati insieme dai carabinieri e dagli agenti della polizia municipale. In particolare, in corso Sicilia sono stati sanzionati quattro venditori ambulanti di giocattoli che non avevano nessuna licenza per la vendita. Nei loro confronti, inoltre, è scattato il sequestro di due carrelli utilizzati come espositori al pubblico di giocattoli.

In via Casello, nella zona di villa Pacini, è stato invece bloccato e denunciato un parcheggiatore abusivo: l’uomo, un catanese di 73 anni, è stato sorpreso mentre stava chiedendo dei soldi ad alcune persone che avevano lasciato le auto in aree di parcheggio comunale. Già in passato l’uomo era stato denunciato sempre per esercizio abusivo dell’attività di parcheggiatore sempre nella zona compresa tra via Zurria, via Plebiscito e la villa Pacini. I carabinieri gli hanno fatto una multa di 700 euro e confiscato i 30 euro che aveva in tasca.