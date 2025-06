Catania, parcheggiatore abusivo in un supermercato: denunciato per tentata estorsione

In un parcheggio di un supermercato di corso Sicilia a Catania, una donna sarebbe stata avvicinata da un uomo che, con un tono insistente e un atteggiamento minaccioso, le avrebbe chiesto dei soldi in cambio dell’assistenza nel posteggio e della sorveglianza dell’auto. La vittima, sebbene scossa, è riuscita ad allontanarlo e a contattare il numero unico per le emergenze (112). Dopo la segnalazione, sul posto sono intervenuti i carabinieri che, in poco tempo, nella zona di corso Sicilia subito individuato una persona compatibile con la descrizione ricevuta dalla vittima.

La conferma è arrivata subito dopo quando, alla vista dei militari, l’uomo avrebbe tentato di scappare: un comportamento che ha rafforzato i sospetti. L’uomo è stato fermato e identificato: si tratta di un 30enne senza fissa dimora che è stato denunciato in stato di libertà all’autorità giudiziaria per il reato di tentata estorsione.