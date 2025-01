Catania, parcheggiatore abusivo trovato con 26 chiavi di auto lasciate in doppia fila

A Catania, i poliziotti hanno trovato un parcheggiatore abusivo con 26 chiavi di auto lasciate in doppia e tripla fila. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per la sua attività illecita per cui è stato sanzionato già decine di volte, è stato fermato tra via Beato Bernardo e via Santa Maria La Grande. Solo qualche settimana fa, l’uomo era stato sorpreso dagli agenti con quasi cinquanta chiavi di auto.

Nella zona della Fera ‘o luni (piazza Carlo Alberto), sono state trovate diverse auto parcheggiate in doppia fila e in prossimità delle strisce pedonali e delle rampe per permettere il passaggio alle persone con disabilità. In particolare, in via Puccini, i poliziotti hanno chiesto l’intervento del personale dell’Amts per multare 16 automobilisti e rimuovere due auto con il carroattrezzi. Durante le fasi di accertamento, gli agenti hanno accertato che molti dei proprietari delle auto erano andati a fare la spesa al mercato.