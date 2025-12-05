La «battaglia di civiltà» per i parcheggi gratis negli ospedali siciliani

Parcheggi gratuiti per utenti negli ospedali e nelle case di cura convenzionate in Sicilia. È la proposta affidata a una mozione depositata all’Assemblea regionale siciliana che vede come primo firmatario il deputato del Movimento cinque stelle Carlo Gilistro.

Parcheggi gratuiti negli ospedali siciliani

La mozione del deputato M5s Carlo Gilistro chiede al governo regionale di impegnarsi per rendere gratuiti i parcheggi negli ospedali e nelle case di cure convenzionate. Almeno nelle prime due ore di permanenza nelle strutture sanitarie per visite ed esami. Nella mozione già presentata all’Ars, inoltre, si chiede la gratuità totale della sosta per chi assiste congiunti lungodegenti.

«Pagare il parcheggio in ospedale è un’imposizione immorale»

«È inaccettabile – dice il deputato – che le aree di sosta di tanti parcheggi di ospedali e case di cura convenzionate siano a pagamento. È l’ennesima stortura di una sanità allo sbando sempre più lontana dal paziente. Che, oltre a dovere sopportare il fardello di servizi spesso inefficienti e di liste di attesa interminabili deve anche sottostare a un’imposizione che definirei immorale. Visto che – continua Gilistro commentando la mozione presentata all’Ars – il cittadino si reca in ospedale non certo per divertimento ma per curarsi e dare conforto e assistenza ai propri cari».

«Una battaglia di civiltà»

Carlo Gilistro, deputato regionale M5s

«I congiunti di malati cronici che vanno ogni giorno in ospedale si trovano a spendere anche cifre consistenti. Che – aggiunge il deputato del Movimento cinque stelle – si vanno a sommare a tutte quelle che giocoforza sono costretti a pagare tra esami, ticket e farmaci vari». Per Gilistro, infatti, quella dei parcheggi gratuiti negli ospedali e nelle case di cura convenzionate in Sicilia è «una battaglia di civiltà». Il deputato, infine, ricorda che il M5s ha già avviato la questione nelle scorse legislature. «Ma il nostro disegno di legge in materia – conclude Gilistro – come tanti di buon senso fermi all’Ars, non trovò mai la via dell’aula. Speriamo che questa volta le cose vadano in maniera diversa».

