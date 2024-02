Siracusa, il pane condito con salumi e cocaina venduto al supermercato

Sostanze stupefacenti nascoste dentro calamari e merendine. È per questo che i carabinieri di Siracusa hanno arrestato un 36enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, smerciate all’interno di un supermercato da un dipendente che avrebbe consegnato ai suoi clienti, oltre ai panini imbottiti, anche la droga già suddivisa in dosi.

Nel corso delle perquisizioni personale e domiciliare, effettuata anche sul luogo di lavoro, un’attività

commerciale nell’isola di Ortigia, l’uomo è stato trovato in possesso di circa 17 grammi di

stupefacente tra cocaina, hashish e marijuana in parte già confezionata in dosi e 435 euro in

banconote di vario taglio, ritenuti provento di spaccio. Lo stupefacente è stato sequestrato per i successivi esami di laboratorio. Il 36enne, dopo le formalità di rito, è stato sottoposto agli arresti domiciliari come disposto dall’autorità giudiziaria aretusea.