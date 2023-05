Occupazione abusiva di suolo pubblico: paninari multati a Catania, sequestrati sedie e tavolini

Sono quattro i camion dei panini sanzionati a Catania per trasformazione dell’attività da itinerante a fissa e occupazione di suolo stradale. A effettuare i controlli nei quartieri di Librino e Villaggio Sant’Agata, i carabinieri di Fontanarossa con l’ausilio della polizia locale, durante un’attività volta a ripristinare la fruibilità dei parcheggi a vantaggio della cittadinanza. I quattro truck-food, posizionati in una piazza notte e giorno, hanno violato l’autorizzazione comunale che concede la possibilità di sostare nello stallo concesso solo dalle ore 19.00 alle ore 02.00. Nessuna autorizzazione nemmeno per i tavolini e sedie collocati nelle piazzole antistanti ai camioncini.

Ai paninari è stato formalmente intimato di allontanarsi dalle postazioni negli orari non previsti, si è proceduto al sequestro dei tavoli e delle sedie e sono state comminate sanzioni per un importo complessivo di 1.500,00 euro. Inoltre, il proprietario di uno dei camioncini è stato sanzionato anche perché sprovvisto di assicurazione e della prevista revisione periodica.

Nel corso di una serie di controlli alla circolazione stradale, i carabinieri hanno identificato oltre 50 persone e controllato più di dieci veicoli, tra auto, moto e scooter, comminando sanzioni per mancanza della copertura assicurativa, guida senza casco, cinture di sicurezza e patente e utilizzo del cellulare alla guida per un importo complessivo di € 30.000,00 euro.