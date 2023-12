Omicidio a Palermo: nei video gli spari e il corpo della vittima trascinato

Gli spari, poi il fuggi fuggi generale e alcune persone che trascinano il corpo di Rosolino Celesia, il 22enne ucciso a colpi di pistola dopo una rissa davanti alla discoteca Notr3 di Palermo. Per il delitto, ieri sera sono stati fermati due fratelli, di cui uno minorenne. Fino a tarda notte gli agenti della polizia scientifica hanno lavorato nella discoteca e hanno acquisito diversi video sia girati dalle telecamere del locale che da quelle della videosorveglianza esterna.

In uno si sentono nitidamente i colpi di pistola e sono più dei due che hanno ferito a morte il giovane. In un secondo filmato, si vede il fuggi fuggi generale e alcune persone che portano fuori il corpo della vittima che si sarebbe appoggiata a una vettura parcheggiata in via Giovanni Raffaele dove si trova l’uscita secondaria e dove sono rimaste le tracce di sangue. Infine, in un terzo video si vede l’arrivo dell’ambulanza privata che ha portato Celesia al Pronto soccorso dell’ospedale Civico di Palermo. La vittima, ex calciatore, è stata colpita al torace e al collo ed è morta al Pronto soccorso. Secondo le indagini coordinate dalla procura, a uccidere il 22enne sarebbe stato un 17enne. Il fratello di 22 anni è accusato di detenzione illegale di arma da fuoco. Entrambi sono stati fermati ieri sera.