Palermo, deceduto l’uomo accoltellato per strada. Indagini in corso

Un uomo è stato accoltellato questa sera a Palermo in viale dei Picciotti. Quando sono intervenuti i sanitari del 118, le sue condizioni sono apparse subito gravissime, ma non c’è stato nulla da fare. L’uomo è stato accoltellato al torace ed è morto quasi sul colpo. Non si conosce ancora il motivo dell’aggressione, né le generalità della vittima perché non aveva con sé i documenti.