Palermo, un arresto per la faida tra famiglie finita in sparatoria allo Zen

Mirko Lo Iacono, 26 anni, è finito in manette in quanto tra i protagonisti della faida tra le famiglie Maranzano e Colombo culminata in una sparatoria tra le vie dello Zen, a Palermo. Era il marzo 2021 e secondo gli inquirenti della polizia di Stato, il giovane avrebbe avuto parte attiva nello scontro, nato per il controllo sul territorio.

A incastrarlo le immagini dei sistemi di videosorveglianza. Era stata una donna a raccontare della faida fra le famiglie. Tutto sarebbe nato, secondo la testimone, da una spallata data scherzosamente da uno dei Colombo a un commerciante dello Zen, all’uscita da un noto bar della zona, lo Cheri e dal seguente rimprovero da parte dei Maranzano ad Antonio Colombo.

Lo scorso luglio la gup Annalisa Tesoriere ha condannato cinque imputati che tentarono di uccidere Giuseppe, Antonino e Fabrizio Colombo. Letterio Maranzano è stato condannato a 12 anni, 5 mesi e 10 giorni di reclusione; dieci anni a Pietro Maranzano, Vincenzo Maranzano, Nicolò e Giovanni Cefali 11 anni e 4 mesi.