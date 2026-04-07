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Il gup del tribunale di Palermo Patrizia Ferro ha condannato a sei anni lo studente universitario ventitreenne Joseph Decker, il ragazzo americano, in carcere da un anno e mezzo, accusato del tentato omicidio di un migrante bengalese, massacrato di botte, la notte del 14 dicembre 2024, nel mercato popolare della Vucciria.

Decker, ubriaco, dopo avere litigato in strada con altre persone, era tornato sul luogo della rissa con un coltello. Qui ha ferito il bengalese. Dopo l’aggressione l’imputato si era scusato e aveva scritto una lettera alla vittima, annunciando il risarcimento in suo favore. Il gup ha deciso col rito abbreviato, che dà diritto a uno sconto di pena di un terzo, poi ha concesso le attenuanti generiche.