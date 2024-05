Sparatoria del 3 maggio a Palermo, arrestato 27enne: in casa proiettili da guerra e droga

In casa 19 proiettili e 50 grammi di hashish. Un 27enne è stato arrestato dalla polizia a Palermo, nel quartiere Zen. Per il ragazzo le accuse sono di detenzione di munizionamento da guerra e di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Le indagini sono quelle sulla sparatoria avvenuta lo scorso 3 maggio in via De Gobbis. In quell’occasione la polizia è intervenuta dopo una segnalazione a proposito dell’esplosione di alcuni colpi d’arma da fuoco. I proiettili sono stati trovati conficcati nelle pareti esterne di una palazzina, mentre a terra sono stati ritrovati otto bossoli appartenenti a due diverse armi da fuoco. I colpi non avevano ferito nessuno.

Il giorno dopo la sparatoria la polizia ha perquisito la casa del 27enne e dentro un armadio della camera da letto ha trovato un sacchetto di plastica. Dentro 19 proiettili: tre del tipo 357 magnum e 16 calibro 7.65 parabellum. Nel sacchetto anche un panetto di hashish – del peso di circa 50 grammi – un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. Sono in corso le indagini per risalire a chi il 3 maggio ha esploso i colpi di pistola.