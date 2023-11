Palermo, sequestrati 82 chili di cibo in quattro ristoranti e una macelleria

Nel corso dell’ultimo mese, in due ristoranti di Palermo (di cui non ci sono stati forniti i nomi) è stato accertato il mancato rispetto delle procedure Haccp nella trattazione degli alimenti e la registrazione sanitaria non era aggiornata. Nel contesto sono stati sequestrati 17 chili di derrate e sono state fatte delle multe pari a quattromila euro. In una macelleria, invece, sono stati sequestrati 40 chili di carne non tracciata. In una friggitoria e in un ristorante un locale veniva usato come deposito degli alimenti senza autorizzazione sanitaria.

In due ristoranti non erano stati indicati nei menù e nella descrizione delle pietanze la presenza di ingredienti allergeni, con un grave rischio per i consumatori. In questo caso sono stati sequestrati 25 chili di alimenti privi di tracciabilità, oltre a sanzioni pari a 7.500 euro. Infine, i carabinieri hanno scoperto una rivendita ambulante di prodotti ittici senza autorizzazione. Nel corso del controllo sono stati sequestrati 30 chili di pesce non tracciato e multe per 2.500 euro.