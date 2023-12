Palermo: sequestrati oltre duemila giocattoli pericolosi

Sequestrati a Palermo 2.016 giocattoli di provenienza cinese, potenzialmente pericolosi per la salute a causa dell’elevata presenza di ftalati. Sostanza utilizzata per rendere i prodotti plastici più pieghevoli e morbidi. Durante il controllo sono stati campionati alcuni prodotti e inviati al laboratorio chimico dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli per gli esami qualitativi. Da qui è emersa la presenza della sostanza nociva. Sequestrata l’intera partita di merce, l’importatore italiano è stato segnalato all’autorità giudiziaria per aver immesso sul mercato giocattoli con falsa marcatura CE e non conformi alle normative vigenti.