Palermo, sequestrata una pizzeria abusiva al Capo

Una pizzeria abusiva è stata sequestrata al Capo di Palermo dagli agenti della polizia municipale nel corso dei controlli nella zona della movida. Il locale, adibito ad asporto di pizze, panini, contorni, con annessa attività di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, sarebbe stato sprovvisto di ogni titolo autorizzativo comunale, sanitario e fiscale. Inoltre, l’immobile è risultato privo del necessario certificato di agibilità. È emerso anche che il titolare, un 48enne (C. A. sono le sue iniziali) non avrebbe avuto la Scia di preparazione e asporto di alimenti, né quella sanitaria. Motivo per cui nei suoi confronti sono state elevate due multe, rispettivamente di 3098 euro e 3000 euro. All’interno del locale, sono state riscontrate pure gravi ed evidenti carenze igienico-sanitarie (il che è costato un ulteriore verbale di 2000 euro) e la mancanza del prescritto piano di autocontrollo Haccp (causa di una multa da 2000 euro). Al termine dei controlli, i vigili urbani hanno apposto i sigilli al locale. L’1 giugno la stessa ditta aveva subito un analogo sequestro in un altro locale della zona.