Palermo, cavallo si accascia al suolo e i vetturini minacciano chi riprende la scena

Paura nella zona dei Quattro Canti a Palermo. Un cavallo che stava trainando una carrozza è scivolato e si è accasciato al suolo. L’episodio è stato ripreso da turisti, passanti e commercianti che sarebbero stati minacciati dai vetturini che avrebbero preteso la cancellazione di quei video. Nelle immagini si vedono alcune persone, fra cui anche dei vetturini, intenti a tagliare le briglie per liberare l’animale steso sull’asfalto. Dopo alcuni minuti, si è riusciti anche a fare rimettere in piedi l’animale.

Momenti concitati durante i quali alcuni vetturini si sarebbero avvicinati a una donna che stava riprendendo la scena intimandole di cancellare le immagini. La signora intimorita sarebbe stata costretta anche a rifugiarsi all’interno di una attività commerciale della zona. Dall’assessorato comunale al Benessere animale fanno sapere che «è stato chiesto l’intervento agli agenti della polizia municipale» e che «è stata inviata all’Asp una nota ufficiale in cui vengono richiesti dei controlli in tutte le stalle, già conosciute dall’autorità sanitaria e in cui i vetturini tengono i cavalli utilizzati per queste attività».